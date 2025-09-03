BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gibt am Mittag nach

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 3,59 EUR ab.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 11:38 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 3,59 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,58 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,60 EUR. Bisher wurden heute 125.546 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Bei 4,14 EUR markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 13,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 2,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 29,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,060 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,080 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,00 EUR aus.

Am 15.08.2025 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 132,67 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 06.11.2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2026 0,090 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

