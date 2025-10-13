BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) wird am Montagvormittag ausgebremst

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 3,50 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 3,50 EUR. Bei 3,46 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.465 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,14 EUR erreichte der Titel am 16.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 18,31 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 20,60 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,073 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 5,00 EUR angegeben.

Am 15.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat BVB (Borussia Dortmund) im vergangenen Quartal 132,67 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) 154,41 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Am 06.11.2026 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2026 0,015 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

