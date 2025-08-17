BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) reagiert am Dienstagnachmittag positiv

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 3,68 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:39 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 3,68 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,67 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61.346 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 16.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Bei einem Wert von 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 32,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,070 EUR belaufen. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 14.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 132,67 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,08 Prozent verringert.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2026 0,261 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie dennoch fester: BVB im Geschäftsjahr 2024/2025 mit Gewinnrückgang

BVB-Aktie leichter: BVB offenbar in Verhandlungen mit Marco Reus über neue Rolle - Watzke kandidiert für BVB-Präsidentschaft

BVB holt Tischtennis-Legende Timo Boll als Markenbotschafter - Süle fällt aus - BVB-Aktie unbewegt