BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 3,66 EUR.

Um 09:00 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 3,66 EUR. Bei 3,67 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,67 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 386 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 4,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Gewinne von 13,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 14.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 132,67 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q1 2026 wird am 07.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2026 0,261 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

