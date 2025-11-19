BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) legt am Nachmittag zu

Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 3,31 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 3,31 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,32 EUR. Bei 3,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.135 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 16.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 25,11 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 2,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,04 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,073 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2025. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,00 EUR.

Am 07.11.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,29 Prozent zurück. Hier wurden 107,02 Mio. EUR gegenüber 107,33 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 04.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,010 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

