BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verbilligt sich am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 3,85 EUR nach.

Um 15:47 Uhr rutschte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 3,85 EUR ab. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,81 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,85 EUR. Zuletzt wechselten 232.935 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,29 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 2,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

Am 09.05.2025 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 148,83 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 98,19 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,272 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie im Minus: Matthias Sammer bekommt offenbar neue Aufgabe beim BVB

Berenberg belässt Einstufung für Borussia Dortmund auf 'Buy' - BVB-Aktie im Minus

BVB-Aktie fällt dennoch deutlich: BVB krönt Aufholjagd mit Königsklasse - Club-WM und mögliche Transfers im Blick