BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 3,64 EUR.

Um 15:48 Uhr rutschte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 3,64 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.525 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 11,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,76 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,070 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 15.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,67 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,41 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 06.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,252 EUR in den Büchern stehen haben wird.

