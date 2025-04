BVB benötigt Fußball-Wunder gegen Barça

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) benötigt am Dienstag in der Champions League gegen den FC Barcelona ein Fußball-Wunder zum Einzug in das Halbfinale. In das Viertelfinal-Rückspiel (21.00 Uhr) geht der Tabellenachte der Bundesliga mit der Hypothek des 0:4 aus dem Hinspiel in der Vorwoche. Gegen das von Ex-Bundestrainer Hansi Flick trainierte Barcelona könnte BVB-Coach Niko Kovac in Emre Can sogar auf seinen Kapitän verzichten. Der 31-Jährige wurde bereits am Montag im Abschlusstraining geschont./lap/DP/zb