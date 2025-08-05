BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von BYD zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 14,35 USD nach oben.

Um 15:51 Uhr sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 14,35 USD zu. Im Tageshoch stieg die BYD-Aktie bis auf 14,40 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,31 USD. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 85.451 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,50 USD erreichte der Titel am 24.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Am 17.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,80 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 38,68 Prozent wieder erreichen.

BYD-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,58 CNY belaufen.

Am 26.04.2025 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 HKD gegenüber 0,57 HKD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 178,65 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 133,60 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BYD am 27.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BYD rechnen Experten am 31.08.2026.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,71 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie fällt: Analysten werden skeptischer - Adani Group dementiert mögliche Zusammenarbeit

BYD-Aktie verliert: Wachstum stockt, Investoren nervös - Droht der Absturz?

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?