BYD Aktie News: BYD am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von BYD gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BYD-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 14,14 USD.

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 14,14 USD. Im Tief verlor die BYD-Aktie bis auf 14,11 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 14,30 USD. Bisher wurden heute 67.975 BYD-Aktien gehandelt.

Bei 20,50 USD erreichte der Titel am 24.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,97 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,80 USD am 17.08.2024. Abschläge von 37,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,58 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 1,45 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 26.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BYD ein EPS von 0,57 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 178,65 Mrd. HKD – ein Plus von 33,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 133,60 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

BYD wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 27.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der BYD-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 31.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 5,71 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

