BYD im Fokus

BYD Aktie News: BYD fällt am Montagnachmittag

11.08.25 16:09 Uhr
BYD Aktie News: BYD fällt am Montagnachmittag

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,5 Prozent auf 14,20 USD ab.

Um 15:49 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,5 Prozent auf 14,20 USD ab. Die BYD-Aktie sank bis auf 14,06 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 14,09 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 72.223 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 44,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2024 auf bis zu 8,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem BYD seine Aktionäre 2024 mit 1,45 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,60 CNY je Aktie ausschütten.

BYD ließ sich am 26.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,11 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,57 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 178,65 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 133,60 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BYD am 27.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BYD.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,73 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

