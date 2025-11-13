BYD Aktie News: BYD gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

DAX24.068 -1,3%Est505.747 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.998 -1,8%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,10 +0,7%Gold4.209 +0,3%
So bewegt sich BYD

13.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BYD legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,9 Prozent auf 13,08 USD.

Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere um 15:52 Uhr 1,9 Prozent. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,17 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 30.982 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.05.2025 bei 20,50 USD. Mit einem Zuwachs von 56,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 20,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BYD-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,45 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 31.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 HKD. Im Vorjahresviertel waren 1,45 HKD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 213,05 Mrd. HKD in den Büchern – ein Minus von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 218,85 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BYD am 31.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 4,29 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

