BYD Aktie News: BYD am Montagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 12,86 USD.
Die BYD-Aktie musste um 15:50 Uhr im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 12,86 USD. Das bisherige Tagestief markierte BYD-Aktie bei 12,75 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 73.476 BYD-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 24.05.2025 auf bis zu 20,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.11.2024 bei 10,37 USD. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 24,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten BYD-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 CNY aus.
Am 31.10.2025 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,94 HKD. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 1,45 HKD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 218,85 Mrd. HKD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 213,05 Mrd. HKD.
BYD wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 31.03.2026 vorlegen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,22 CNY je BYD-Aktie.
