BYD Aktie News: BYD am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 12,53 USD.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 12,53 USD. In der Spitze büßte die BYD-Aktie bis auf 12,46 USD ein. Bei 12,51 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 89.121 BYD-Aktien.

Bei 20,50 USD markierte der Titel am 24.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,37 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 1,45 HKD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 31.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,94 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 HKD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 213,05 Mrd. HKD – eine Minderung von 2,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 218,85 Mrd. HKD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BYD am 31.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 4,20 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie stark gesucht: Das treibt den Tesla-Konkurrenten an

Endlich gute Nachrichten für BYD: Was die Aktie zuletzt antrieb

BYD unter Top 5 der größten Autohersteller - schärfster Tesla-Konkurrent?