BYD Aktie News: BYD am Nachmittag freundlich

18.08.25 16:10 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Zuletzt wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 14,56 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,8 Prozent auf 14,56 USD. Den Tageshöchststand markierte die BYD-Aktie bei 15,25 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,50 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 44.495 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 24.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 20,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. 40,82 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2024 bei 8,80 USD. Abschläge von 39,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,45 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,60 CNY je BYD-Aktie.

BYD ließ sich am 26.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,11 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,57 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 178,65 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,60 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 33,71 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.08.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 31.08.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,81 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

