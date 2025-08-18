BYD Aktie News: BYD gibt am Donnerstagnachmittag nach

Kursverlauf

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BYD-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 14,35 USD abwärts.

Um 15:42 Uhr ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 14,35 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die BYD-Aktie bis auf 14,20 USD. Mit einem Wert von 14,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 18.513 Aktien.

Am 24.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 30,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 9,25 USD fiel das Papier am 30.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,52 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,93 CNY. Im Vorjahr erhielten BYD-Aktionäre 1,45 HKD je Wertpapier.

Am 26.04.2025 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,11 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 HKD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 178,65 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 133,60 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 31.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2025 5,78 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

