Kurs der BYD

BYD Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BYD

28.10.25 16:08 Uhr
BYD Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BYD

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,7 Prozent auf 13,54 USD ab.

BYD Co. Ltd.
11,61 EUR -0,14 EUR -1,19%
Das Papier von BYD gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 13,54 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der BYD-Aktie ging bis auf 13,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,67 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 42.759 Stück.

Bei einem Wert von 20,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2025). Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 33,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.11.2024 bei 10,37 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,28 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 1,45 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.08.2025 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,73 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,12 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,00 Prozent auf 216,81 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 190,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 31.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,71 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

Redaktion finanzen.net

