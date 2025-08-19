C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Abend auf rotem Terrain

C3ai im Fokus

Die Aktie von C3ai gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 17,34 USD.

Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 17,34 USD. Die C3ai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,25 USD ab. Bei 17,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der C3ai-Aktie belief sich zuletzt auf 372.509 Aktien.

Bei einem Wert von 45,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 159,92 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.08.2025 auf bis zu 14,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,17 Prozent würde die C3ai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 28.05.2025 hat C3ai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -0,59 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat C3ai 108,72 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 86,59 Mio. USD erwirtschaftet worden.

C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 03.09.2025 präsentieren. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte C3ai möglicherweise am 09.09.2026 präsentieren.

2026 dürfte C3ai einen Verlust von -0,603 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

