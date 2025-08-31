DAX23.516 -2,2%ESt505.295 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.067 -1,1%Nas21.111 -1,6%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1662 -0,4%Öl68,84 +1,0%Gold3.514 +1,1%
Kursentwicklung

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag nahe Vortagesschluss

02.09.25 16:09 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 23,55 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
23,25 EUR 0,60 EUR 2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:49 Uhr bei der CANCOM SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 23,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 23,60 EUR. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,05 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,50 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 67.751 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 25,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 16,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,15 EUR je CANCOM SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 393,24 Mio. EUR, gegenüber 394,74 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,38 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2028 1,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cancom SE

