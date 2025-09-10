CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagvormittag leichter
Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 24,40 EUR.
Um 09:06 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 24,40 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 24,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,45 EUR. Zuletzt wechselten 1.355 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,71 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 01.08.2025 Kursverluste bis auf 20,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 20,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,20 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 12.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 393,24 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 394,74 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Die CANCOM SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE.
Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,85 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.
CANCOM-Aktie springt an: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals
Cancom: Aktienrückkauf beflügelt den Kurs
TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 10 Jahren eingebracht
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
