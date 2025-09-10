CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Mittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich CANCOM SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 23,70 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 23,70 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der CANCOM SE-Aktie ging bis auf 23,70 EUR. Mit einem Wert von 24,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 15.681 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 33,54 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 16,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,20 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 12.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 393,24 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 394,74 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,85 EUR je Aktie aus.

