CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE kommt am Mittag kaum vom Fleck

04.09.25 12:05 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE kommt am Mittag kaum vom Fleck

Die Aktie von CANCOM SE zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die CANCOM SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 22,55 EUR.

CANCOM SE
22,25 EUR -0,30 EUR -1,33%
Die CANCOM SE-Aktie zeigte sich um 11:45 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 22,55 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 22,65 EUR. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 22,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.173 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 40,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.08.2025 (20,30 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,98 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,15 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,20 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,20 EUR je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 393,24 Mio. EUR im Vergleich zu 394,74 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 1,85 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

