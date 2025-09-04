CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag im Aufwind

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 11:45 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 22,50 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 22,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 22,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.143 CANCOM SE-Aktien.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Am 01.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 10,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,20 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 12.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 13.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine CANCOM SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wie Experten die CANCOM SE-Aktie im August einstuften

Aktien von CANCOM, VORWERK und Dermapahrm reagieren auf Jefferies-Umstufungen