CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Um 11:45 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 22,50 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 22,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 22,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.143 CANCOM SE-Aktien.
Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Am 01.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 10,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,20 EUR aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 12.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 13.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie
TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine CANCOM SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wie Experten die CANCOM SE-Aktie im August einstuften
Aktien von CANCOM, VORWERK und Dermapahrm reagieren auf Jefferies-Umstufungen
Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Cancom SE
Nachrichten zu CANCOM SE
Analysen zu CANCOM SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.06.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|11.08.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|12.05.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|11.11.2022
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2022
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen