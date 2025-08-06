DAX23.956 +0,1%ESt505.281 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1680 +0,2%Öl67,37 +0,6%Gold3.396 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX startet unbewegt -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an
SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

07.08.25 09:24 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 22,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
22,00 EUR -0,25 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere um 09:04 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 22,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.401 CANCOM SE-Aktien.

Bei einem Wert von 31,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 42,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,76 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,80 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CANCOM SE mit 0,29 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,82 Prozent auf 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 440,60 Mio. EUR gelegen.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren. CANCOM SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,09 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

CANCOM-Aktie sackt ab: Nach enttäuschendem Halbjahr wird CANCOM vorsichtiger

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine CANCOM SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.05.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
14.05.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
30.04.2025CANCOM SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
26.05.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
23.05.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen