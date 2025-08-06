CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 22,25 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere um 09:04 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 22,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.401 CANCOM SE-Aktien.

Bei einem Wert von 31,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 42,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,76 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,80 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CANCOM SE mit 0,29 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,82 Prozent auf 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 440,60 Mio. EUR gelegen.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren. CANCOM SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,09 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

CANCOM-Aktie sackt ab: Nach enttäuschendem Halbjahr wird CANCOM vorsichtiger

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine CANCOM SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht