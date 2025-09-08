CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE wird am Mittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 22,50 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die CANCOM SE-Aktie wies um 11:36 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 22,50 EUR abwärts. Bei 22,45 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,85 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 10.294 Aktien.
Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR an. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 28,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,20 EUR an.
Am 12.08.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte CANCOM SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 1,85 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Cancom SE
