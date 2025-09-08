CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 22,85 EUR.

Das Papier von CANCOM SE befand sich um 09:01 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 22,85 EUR ab. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 22,85 EUR. Bei 22,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,30 EUR am 01.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 11,16 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 393,24 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 394,74 Mio. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 13.11.2025 gerechnet. CANCOM SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

