CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 22,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 22,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 22,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,30 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 20.375 Aktien.

Am 05.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 40,04 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,30 EUR am 01.08.2025. Mit Abgaben von 10,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,80 EUR.

Am 13.05.2025 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,29 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 410,55 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 440,60 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,09 EUR je CANCOM SE-Aktie.

