Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Buffett Depot, Bullish, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Bullish-Aktie steigt weiter: Bullish-Gründer nach starkem Börsengang nun milliardenschwer
BVB-Aktie tiefer: BVB im Geschäftsjahr 2024/2025 mit Gewinnrückgang
Blick auf CANCOM SE-Kurs

CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Mittag ins Plus

15.08.25 12:06 Uhr
CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Mittag ins Plus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 22,85 EUR.

Um 11:38 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 22,85 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die CANCOM SE-Aktie bei 23,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.294 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Bei 20,30 EUR fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 12,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 29,40 EUR.

Am 13.05.2025 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ebenfalls ein EPS von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 410,55 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,01 Prozent gesteigert.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 18.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 0,999 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
mehr Analysen