Gerresheimer senkt Prognosen für 2025

08.10.25 22:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
37,44 EUR 0,18 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Gerresheimer AG senkt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Hintergrund sei der schwächere Geschäftsverlauf im dritten Quartal 2025, die weiterhin anhaltende gedämpfte Nachfrage im Kosmetikmarkt sowie im Bereich Containment-Lösungen für oral einzunehmende flüssige Medikamente, begründete die Gesellschaft den Schritt am Abend.

Nach vorläufigen Geschäftszahlen lag der Umsatz im dritten Quartal 2025 bei 560,7 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA bei 103,4 Millionen und das währungsbereinigte bereinigte Ergebnis je Aktie bei 0,77 Euro. Der organische Umsatz sank im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1,2 Prozent, die organische bereinigte EBITDA-Marge erreichte 18,8 Prozent. Gerresheimer erzielte im dritten Quartal einen positiven freien Cashflow von 21 Millionen Euro.

Das Umsatzwachstum und die bereinigte EBITDA-Marge in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 seien insgesamt niedriger als erwartet ausgefallen, teilte das Unternehmen weiter mit. Selbst unter Berücksichtigung des im Vergleich zum dritten Quartal 2025 erwarteten stärkeren vierten Quartals 2025 sei die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 somit nicht erreichbar.

Für 2025 erwartet Gerresheimer nun einen organischen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr von 4 bis 2 (zuvor organisches Umsatzwachstum: 0 bis 2) Prozent und eine adjustierte EBITDA-Marge von ca. 18,5 bis 19 (zuvor um 20) Prozent. Für das bereinigte Ergebnis je Aktie erwartet die Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang im mittleren zweistelligen Prozentbereich (zuvor im niedrigen zweistelligen Prozentbereich).

Vor dem Hintergrund des Geschäftsverlaufs und des schwächeren Marktwachstums hat Gerresheimer Maßnahmen zur Kostensenkung, Steigerung der Geschäftsentwicklung und Verbesserung des freien Cashflows eingeleitet. Die Gesellschaft wird ein umfassendes Transformationsprogramm implementieren. Das Programm beinhaltet eine selektivere Investitionsplanung, Maßnahmen zur Steigerung der operativen und vertrieblichen Entwicklung und die Optimierung des globalen Produktionsnetzwerkes. Ein neu geschaffenes Transformation Office mit direkter Berichtslinie an den CFO wird das Programm vorantreiben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2025 16:32 ET (20:32 GMT)

