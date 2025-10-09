AKTIE IM FOKUS: Gerresheimer sacken ab - Serie von Gewinnwarnungen
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer weiteren Gewinnwarnung sind die Aktien von Gerresheimer am Donnerstag unter die Räder gekommen. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate sank der Kurs um 8,6 Prozent zum Xetra-Schluss auf 34,14 Euro.
Es sei die vierte Gewinnwarnung des Spezialverpackungsherstellers in den vergangenen zwei Jahren und die erste unter dem neuen Finanzchef, kommentierte David Adlington von JPMorgan. Die Konsenserwartungen dürften nun für 2025 deutlich nach unten revidiert werden, so der Analyst.
Ein Händler sagte, Gerresheimer habe erneut eine "schreckliche" Gewinnwarnung und sehr schwachen Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht./ajx/zb
