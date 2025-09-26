DAX23.785 +0,2%ESt505.506 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.720 -0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl68,98 -1,1%Gold3.818 +1,5%
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Canopy Growth, Alibaba, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
Tesla-Aktie in Grün: CEO Musk bestreitet Verbindung zu Jeffrey Epstein Tesla-Aktie in Grün: CEO Musk bestreitet Verbindung zu Jeffrey Epstein
Kursentwicklung im Fokus

Gerresheimer Aktie News: Anleger greifen bei Gerresheimer am Mittag zu

29.09.25 12:08 Uhr
Die Aktie von Gerresheimer gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Gerresheimer-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
35,42 EUR 0,66 EUR 1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Gerresheimer konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 35,18 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Gerresheimer-Aktie bei 35,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 129.424 Gerresheimer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 98,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 180,84 Prozent könnte die Gerresheimer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 26,52 EUR fiel das Papier am 24.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Gerresheimer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,040 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,07 EUR je Gerresheimer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gerresheimer am 10.07.2025. Gerresheimer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,94 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 600,65 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gerresheimer einen Umsatz von 502,38 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Gerresheimer wird am 10.10.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 08.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Gerresheimer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,06 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

