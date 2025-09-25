DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.105 +0,3%Nas22.340 -0,2%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1692 +0,2%Öl70,65 +1,5%Gold3.779 +0,8%
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Gerresheimer im Fokus

Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer tendiert am Nachmittag seitwärts

26.09.25 16:10 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer tendiert am Nachmittag seitwärts

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Gerresheimer. Mit einem Wert von 35,00 EUR bewegte sich die Gerresheimer-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
35,00 EUR -0,26 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gerresheimer-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 35,00 EUR. In der Spitze gewann die Gerresheimer-Aktie bis auf 36,04 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Gerresheimer-Aktie bisher bei 34,60 EUR. Bei 35,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 200.243 Gerresheimer-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 98,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Gerresheimer-Aktie ist somit 182,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 26,52 EUR fiel das Papier am 24.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,040 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,06 EUR je Gerresheimer-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,07 EUR für die Gerresheimer-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gerresheimer am 10.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,94 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Gerresheimer im vergangenen Quartal 600,65 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gerresheimer 502,38 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 10.10.2025 dürfte Gerresheimer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 08.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Gerresheimer ein EPS in Höhe von 4,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
24.09.2025Gerresheimer OverweightBarclays Capital
23.09.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
24.09.2025Gerresheimer OverweightBarclays Capital
23.09.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
09.04.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH
19.02.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH

