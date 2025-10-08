ROUNDUP: Gerresheimer senkt Jahresprognose - drittes Quartal schwächer

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer senkt unter anderem wegen eines schwächeren Geschäftsverlaufs im dritten Quartal seine Erwartungen an 2025. So dürfte der organische Umsatz im Vorjahresvergleich um zwei bis vier Prozent zurückgehen, wie das Unternehmen am späten Mittwochabend mitteilte. Zuvor war Gerresheimer von einem Umsatz auf Vorjahreshöhe bis einem Plus von zwei Prozent ausgegangen. Die bereinigte Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) soll nun bei etwa 18,5 bis 19 statt bisher um 20 Prozent liegen. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) erwartet Gerresheimer jetzt einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr im mittleren zweistelligen Prozentbereich (zuvor im niedrigen zweistelligen Prozentbereich).

Im dritten Quartal hatte der Umsatz bei 560,7 Millionen Euro gelegen. Das bereinigte Ebitda lag bei 103,4 Millionen Euro und das währungsbereinigte Adjusted EPS bei 0,77 Euro. Das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal 2025 lag im Vergleich zur Vorjahresperiode bei minus 1,2 Prozent und die organische bereinigte Ebitda-Marge bei 18,8 Prozent. Gerresheimer erzielte nach vorläufigen Ergebnissen im dritten Quartal 2025 einen positiven freien Barmittelzufluss in Höhe von 21 Millionen Euro.

Das Unternehmen kündigte Maßnahmen zur Kostensenkung, Performance-Steigerung und Verbesserung des freien Barmittelzuflusses an. Zudem soll ein "umfassendes Transformationsprogramm" implementiert werden. Dieses beinhalte eine selektivere Investitionsplanung, Maßnahmen zur Steigerung der operativen und vertrieblichen Performance und die Optimierung des globalen Produktionsnetzwerkes./he