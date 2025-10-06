Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Montagvormittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Gerresheimer zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Gerresheimer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 38,04 EUR.

Die Gerresheimer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 38,04 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Gerresheimer-Aktie bisher bei 38,14 EUR. Bei 38,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.830 Gerresheimer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 126,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2025 auf bis zu 26,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gerresheimer-Aktie 43,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Gerresheimer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,040 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,07 EUR an.

Gerresheimer ließ sich am 10.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 600,65 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 498,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Gerresheimer am 10.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Gerresheimer-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 08.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gerresheimer-Aktie in Höhe von 3,91 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

