DAX24.391 +0,1%Est505.622 -0,5%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1674 -0,5%Öl65,58 +1,9%Gold3.940 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Goldpreis im Fokus
Top News
Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Aktienkurs aktuell

Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Montagvormittag mit Kursplus

06.10.25 09:27 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Montagvormittag mit Kursplus

Die Aktie von Gerresheimer zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Gerresheimer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 38,04 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
38,24 EUR 0,16 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gerresheimer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 38,04 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Gerresheimer-Aktie bisher bei 38,14 EUR. Bei 38,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.830 Gerresheimer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 126,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2025 auf bis zu 26,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gerresheimer-Aktie 43,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Gerresheimer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,040 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,07 EUR an.

Gerresheimer ließ sich am 10.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 600,65 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 498,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Gerresheimer am 10.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Gerresheimer-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 08.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gerresheimer-Aktie in Höhe von 3,91 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gerresheimer von vor 10 Jahren bedeutet

Was Analysten von der Gerresheimer-Aktie erwarten

Gerresheimer-Aktie stabilisiert sich: Das sagen Analysten zu den Ermittlungen der BaFin

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
24.09.2025Gerresheimer OverweightBarclays Capital
23.09.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
24.09.2025Gerresheimer OverweightBarclays Capital
23.09.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
09.04.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH
19.02.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen