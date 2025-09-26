DAX23.786 +0,2%ESt505.513 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,37 -0,5%Gold3.818 +1,5%
So bewegt sich Gerresheimer

Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer zieht am Montagvormittag an

29.09.25 09:29 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer zieht am Montagvormittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Gerresheimer. Zuletzt konnte die Aktie von Gerresheimer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 35,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
35,56 EUR 0,80 EUR 2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 35,10 EUR zu. Der Kurs der Gerresheimer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,16 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,16 EUR. Von der Gerresheimer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.521 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 98,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Gewinne von 181,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte Gerresheimer 0,040 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Gerresheimer-Aktie im Durchschnitt mit 64,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gerresheimer am 10.07.2025. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gerresheimer 0,94 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gerresheimer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 600,65 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 502,38 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Gerresheimer-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 08.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
24.09.2025Gerresheimer OverweightBarclays Capital
23.09.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
24.09.2025Gerresheimer OverweightBarclays Capital
23.09.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
09.04.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH
19.02.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen