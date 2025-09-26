Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer zieht am Montagvormittag an

So bewegt sich Gerresheimer

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Gerresheimer. Zuletzt konnte die Aktie von Gerresheimer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 35,10 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 35,10 EUR zu. Der Kurs der Gerresheimer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,16 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,16 EUR. Von der Gerresheimer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.521 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 98,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Gewinne von 181,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte Gerresheimer 0,040 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Gerresheimer-Aktie im Durchschnitt mit 64,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gerresheimer am 10.07.2025. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gerresheimer 0,94 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gerresheimer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 600,65 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 502,38 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Gerresheimer-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 08.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

