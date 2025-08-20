DAX24.291 +0,1%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.795 -0,3%Euro1,1653 ±0,0%Öl67,30 +0,4%Gold3.340 -0,2%
Kursentwicklung im Fokus

CANCOM SE Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von CANCOM SE

21.08.25 09:26 Uhr
CANCOM SE Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von CANCOM SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 22,40 EUR.

22,15 EUR -0,15 EUR -0,67%
Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 22,40 EUR abwärts. Bei 22,40 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 22,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 233 CANCOM SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 41,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,30 EUR. Dieser Wert wurde am 01.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 9,38 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,40 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

CANCOM SE ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 393,24 Mio. EUR im Vergleich zu 394,74 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 0,977 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

