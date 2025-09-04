DAX23.713 -0,4%ESt505.365 ±0,0%Top 10 Crypto15,65 -1,0%Dow45.594 +0,2%Nas21.786 -0,1%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1720 -0,3%Öl67,05 +1,2%Gold3.631 -0,1%
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen volatil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Krise oder Einstiegschance? So bewerten Analysten die Kursschwäche der Microsoft-Aktie
Brenntag-Aktie tiefer: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt das Unternehmen
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
So bewegt sich Carnival

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag tiefer

09.09.25 16:09 Uhr
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag tiefer

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 31,46 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carnival Corp & plc paired
26,79 EUR -0,34 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 31,46 USD. In der Spitze fiel die Carnival-Aktie bis auf 31,09 USD. Bei 31,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 198.666 Carnival-Aktien.

Am 29.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,77 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 15,08 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carnival-Aktie 52,07 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Carnival-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 24.06.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6,33 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe

Nachrichten zu Carnival Corp & plc paired

DatumMeistgelesen
mehr Analysen