Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill wird am Dienstagabend ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 29,96 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,7 Prozent auf 29,96 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bisher bei 29,77 USD. Bei 30,41 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 2.169.606 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 66,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 122,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Am 11.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,77 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Nachdem Chipotle Mexican Grill seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 3,00 Mrd. USD gegenüber 2,79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2025 1,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert
Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert
Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Chipotle Mexican Grill
