Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Chipotle Mexican Grill im Blick

Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill wird am Dienstagabend ausgebremst

11.11.25 20:23 Uhr

11.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 29,96 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
25,84 EUR -0,43 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,7 Prozent auf 29,96 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bisher bei 29,77 USD. Bei 30,41 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 2.169.606 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 66,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 122,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Am 11.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,77 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Nachdem Chipotle Mexican Grill seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 3,00 Mrd. USD gegenüber 2,79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2025 1,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com

Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.

DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
24.07.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
11.06.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
23.05.2019Chipotle Mexican Grill UnderperformBMO Capital Markets
25.04.2019Chipotle Mexican Grill BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
25.04.2019Chipotle Mexican Grill BuyBTIG Research
25.04.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformBMO Capital Markets
18.04.2019Chipotle Mexican Grill OutperformTelsey Advisory Group
07.02.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
11.06.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
25.04.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformCowen and Company, LLC
25.04.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
17.04.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
23.05.2019Chipotle Mexican Grill UnderperformBMO Capital Markets
01.10.2018Chipotle Mexican Grill UnderperformOppenheimer & Co. Inc.
27.08.2018Chipotle Mexican Grill UnderperformWedbush Morgan Securities Inc.
07.02.2018Chipotle Mexican Grill SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.01.2018Chipotle Mexican Grill SellDeutsche Bank AG

