Kurs der Chipotle Mexican Grill

Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Montagnachmittag schwächer

17.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 31,34 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 31,34 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 31,19 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,51 USD. Zuletzt wechselten 285.637 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Bei 66,73 USD erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 112,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,75 USD ab. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 5,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Chipotle Mexican Grill gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,00 Mrd. USD – ein Plus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chipotle Mexican Grill 2,79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,16 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

