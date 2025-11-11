Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend verlustreich

Kurs der Circle Internet Group

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 4,3 Prozent auf 99,59 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 4,3 Prozent auf 99,59 USD. Im Tief verlor die Circle Internet Group-Aktie bis auf 98,85 USD. Bei 102,07 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 742.051 Circle Internet Group-Aktien.

Am 12.08.2025 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,867 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

