Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend mit kaum veränderter Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 68,39 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Cisco-Aktie um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel bei 68,39 USD. Bei 68,46 USD erreichte die Cisco-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Cisco-Aktie bisher bei 67,69 USD. Bei 67,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.883.384 Cisco-Aktien.

Bei 72,55 USD markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,09 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 52,11 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cisco-Aktie mit einem Verlust von 23,80 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Cisco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,62 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,66 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 14,67 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,64 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 präsentieren.

In der Cisco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

