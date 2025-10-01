Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Cisco am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Cisco gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Cisco befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,8 Prozent auf 67,85 USD ab.

Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 67,85 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Cisco-Aktie bis auf 67,69 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 67,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 572.238 Stück.

Am 12.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,55 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cisco-Aktie 6,93 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,11 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 USD, nach 1,62 USD im Jahr 2025. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Cisco-Aktie bei 70,00 USD.

Cisco veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,54 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,67 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Cisco wird am 12.11.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,05 USD je Aktie belaufen.

