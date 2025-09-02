DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.058 -0,5%Nas21.402 +0,6%Bitcoin96.015 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,48 -2,3%Gold3.564 +0,9%
Aktienkurs im Fokus

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend mit negativen Vorzeichen

03.09.25 20:24 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Cisco gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Cisco-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 67,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
57,88 EUR -0,28 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Cisco gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 67,52 USD abwärts. In der Spitze fiel die Cisco-Aktie bis auf 67,34 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,13 USD. Bisher wurden heute 1.675.454 Cisco-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,55 USD. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,86 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Cisco seine Aktionäre 2025 mit 1,62 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,66 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Cisco-Aktie bei 70,00 USD.

Am 13.08.2025 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 14,67 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

