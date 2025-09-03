DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.595 -1,3%Euro1,1650 -0,1%Öl66,85 -0,8%Gold3.549 -0,3%
Aktienkurs aktuell

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend mit positiven Vorzeichen

04.09.25 20:25 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Cisco gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Cisco legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 68,14 USD.

Cisco Inc.
Um 20:08 Uhr ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 68,14 USD. Den Tageshöchststand markierte die Cisco-Aktie bei 68,41 USD. Mit einem Wert von 68,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.552.687 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,55 USD. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 47,86 USD. Mit einem Kursverlust von 29,77 Prozent würde die Cisco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,66 USD je Cisco-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,00 USD für die Cisco-Aktie aus.

Cisco ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 13,64 Mrd. USD eingefahren.

Am 12.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

