Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Cisco im Fokus

Die Aktie von Cisco gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Cisco-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 67,44 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 67,44 USD. Im Tief verlor die Cisco-Aktie bis auf 67,34 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 67,98 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 719.360 Cisco-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,55 USD erreichte der Titel am 12.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,86 USD. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 40,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,62 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,66 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 14,67 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,64 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,05 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

