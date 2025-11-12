Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Cisco. Zuletzt sprang die Cisco-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 73,69 USD zu.
Die Cisco-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 73,69 USD. Die Cisco-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,90 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.490.072 Cisco-Aktien.
Bei 74,69 USD markierte der Titel am 04.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 1,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,11 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cisco-Aktie derzeit noch 29,28 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Cisco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,62 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,65 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,00 USD.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 13.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,67 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,64 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Cisco rechnen Experten am 18.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Cisco im Jahr 2026 4,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
