Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco macht am Nachmittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Cisco. Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 67,06 USD.

Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 67,06 USD. Zwischenzeitlich stieg die Cisco-Aktie sogar auf 67,16 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 707.904 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,55 USD. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.09.2024 (50,27 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,04 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 USD, nach 1,62 USD im Jahr 2025. Analysten bewerten die Cisco-Aktie im Durchschnitt mit 70,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Cisco am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 14,67 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 13,64 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,05 USD je Cisco-Aktie.

