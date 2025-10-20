Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco zieht am Montagnachmittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Cisco. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 70,50 USD zu.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 70,50 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Cisco-Aktie bei 70,97 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 379.516 Cisco-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,55 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cisco-Aktie mit einem Kursplus von 2,91 Prozent wieder erreichen. Bei 52,11 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,66 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,62 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Cisco-Aktie bei 70,00 USD.
Am 13.08.2025 lud Cisco zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14,67 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,64 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
