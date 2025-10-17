Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco tendiert am Freitagabend nordwärts

So bewegt sich Cisco

Die Aktie von Cisco zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 70,32 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,8 Prozent auf 70,32 USD. Die Cisco-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,32 USD an. Mit einem Wert von 69,14 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.491.323 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,55 USD. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 25,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,00 USD.

Am 13.08.2025 äußerte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 USD, nach 0,54 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cisco im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,04 USD fest.

Redaktion finanzen.net

