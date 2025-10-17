Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Freitagnachmittag freundlich

So entwickelt sich Cisco

Die Aktie von Cisco gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Cisco-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 69,51 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Cisco-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 69,51 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Cisco-Aktie bisher bei 69,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,14 USD. Bisher wurden heute 994.050 Cisco-Aktien gehandelt.

Am 12.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,55 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (52,11 USD). Mit Abgaben von 25,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im Vorjahr hatte Cisco 1,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,00 USD je Cisco-Aktie an.

Am 13.08.2025 legte Cisco die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Cisco im vergangenen Quartal 14,67 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cisco 13,64 Mrd. USD umsetzen können.

Am 12.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Cisco im Jahr 2026 4,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

